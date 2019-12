© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sono cresciuti entrambi in via Boncambi, amici fin da bambini, e da lì sono partiti alla conquista di Londra: è la storia, di vita e professionale, di Francesca Boccolini e Paolo Taticchi. Che venerdì hanno ricevuto un importantissimo riconoscimento dalla Camera di Commercio italiana nel Regno Unito: il premio “Talented Young Italians Award”.Nel 2018 Francesca Boccolini è stata inserita da Forbes nella lista delle 100 tech influencers d’Europa. Lo stesso anno, Paolo Taticchi è stato indicato come uno dei 40 migliori professori di business al mondo sotto i 40 anni e insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.Il “Talented Young Italians Award” viene riconosciuto ogni anno a 8 Italiani sotto i 40 anni, residenti in Inghilterra, che si distinguono professionalmente oltre manica e contribuiscono allo sviluppo delle relazioni italo-britanniche. Quattro le categorie considerate: servizi finanziari, impresa (per cui Boccolini ha ricevuto il premio), media e ricerca&innovazione (per cui Taticchi ha ricevuto il premio).Francesca Boccolini è la co-founder di SonicJobs, la più grande piattaforma di recruitment a Londra che permette a bar, ristoranti, hotel di trovare i candidati ideali in modo veloce e automatizzato, grazie all’intelligenza artificiale. Ad oggi la piattaforma digitale conta oltre 200.000 offerte di lavoro e 150.000 candidati iscritti. Francesca Boccolini è nota a Londra non solo per la sua influenza nel mondo tech e delle start-ups, ma anche come modello di imprenditoria femminile.Paolo Taticchi è Professore di Management e Sostenibilità presso l’Imperial College di Londra, una delle prime dieci università al mondo. Esperto di fama mondiale sul tema della sostenibilità d’impresa, è advisor di importanti organizzazioni in Inghilterra, Italia, Canada, India e USA. Autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche, è editor di libri pubblicati a livello internazionale e vanta esperienza didattica in 14 paesi.