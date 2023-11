Paola Fioroni (Lega): «Realizzare in Umbria gli Stati generali del disagio giovanile»

PERUGIA - «Realizzare gli “Stati generali” sul disagio giovanile per mettere a sistema tutti i soggetti in grado di definire una rete a maglie strette per aiutare i giovani nelle loro fragilità», la vicepresidente dell'Assemblea

legislativa, Paola Fioroni (Lega), invita la Regione Umbria a «farsi cabina di regia di un'iniziativa sociale di fondamentale importanza».

«Quando si parla di disagio giovanile - spiega Paola Fioroni - si parla di un mondo con tante sfumature, in cui i colori dell'adolescenza si perdono nel bianco e nero dei problemi psicologici, di dipendenze e nei comportamenti a rischio reato. Un mondo fatto di tante criticità che debbono essere affrontate in maniera corale da una comunità

coesa che sappia tessere reti a maglie strette fra tutti I protagonisti. Famiglie, scuola, sport, associazioni, aziende

sanitarie, istituzioni, forze dell'ordine, comuni, assistenti sociali, centri di aggregazione: un mondo variegato di soggetti che è necessario si mettano a confronto in maniera corale e sinergica per fissare percorsi continuativi che diano vita a programmi e progetti concreti, ma soprattutto collegati fra loro in modo che abbiano continuità e multidisciplinarieta».

L'idea degli “Stati generali sul disagio giovanile”, sono pensati come un momento utile a costituire un primo momento di formazione, confronto e condivisione per fare una fotografia completa dell'esistente e condividere buone pratiche. «Occorre pensare a sistemi repressivi sempre più efficaci, ma ancor più dobbiamo riflettere su come prevenire, anticipare e curare certi processi di devianza che dobbiamo impattare il prima possibile - rimarca Fioroni - educare è una responsabilità che attiene a tutti, a tutta la comunità nella sua interezza.

Ogni giovane che non lasciamo cadere dalle nostre reti sociali - conclude Fioroni - è una vittoria che restituisce colore non solo alla vita dei nostri ragazzi, ma a tutto il nostro presente e futuro».