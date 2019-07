Pantalla, Ministero e commissario: «Chiudere subito il Punto nascita»

TODI - Per il Ministero della Salute il Punto nascita di Pantalla deve chiudere subito. Il commissario della Usl 1 Luca Lavazza è preoccupato perché ritiene il personale insufficiente, in particolare nel periodo estivo: «C'è una situazione di grave emergenza nella quale si trovano tutti i gruppi professionali, in particolare ginecologi ma anche ostetriche e pediatri. In assenza di soluzioni positive a questa drammatica situazione permane il rischio di temporanea chiusura del servizio durante i mesi estivi».

Pareri e numeri sono stati spiegati chiaro e tondo ai sindaci martedì sera ai sindaci della Media Valle del Tevere. Ora l'assessore regionale alla sanità Antonio Bartolini proverà l'ultima mossa possibile: far cambiare idea al Ministro della Salute Giulia Grillo, ma l'impresa pare complicatissima.