Impianti fotovoltaici in centro storico, per ora resta il no, ma il dibattito è aperto

PERUGIA - Resta il no agli impianti fotovoltaici nei centri storici umbri. Per ora, perchè il dibattito è aperto. Se ne è discusso martedì mattina in consiglio regionale. Con sette voti contrari (Lega, Fdi) e cinque favorevoli (Pd, M5s) l'assemblea legislativa ha respinto la mozione promossa dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, che mirava ad impegnare la giunta Tesei a «rivedere il regolamento per l'installazione di impianti fotovoltaici e solare termico nei centri storici». Nello specifico, il capogruppo pentastellato chiedeva all'Esecutivo regionale di «aggiornare il Regolamento (2/2015) eliminando il divieto a priori all'installazione di impianti solari termici e di impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici nei centri che rivestono valore storico e culturale, sottoponendo invece a valutazione paesaggistica i progetti». «Serve una nuova strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili - spiega De Luca - il rincaro delle bollette non si può risolvere attraverso la corsa al gas e al nucleare, ma puntando su fonti pulite, efficienza e autoproduzione. Oggi esiste un ostacolo insormontabile per chi abiti in un centro storico e intenda autoprodurre energia. Si tratterebbe, invece, di valutare nel merito i singoli casi, dato che ci sono tecnologie innovative e ben integrabili nelle strutture. Servono misure concrete per un settore che non deve essere ulteriormente frenato».

Per Valerio Mancini (Lega): «Bene le energie rinnovabili, ma con una logica. Ritengo doveroso che, prima di autorizzare impianti fotovoltaici nei centri storici, sarebbe opportuno installarli nelle aree industriali e lungo le grandi arterie di comunicazione». Ma dall'assessore regionale all'ambiente Roberto Morroni non arriva un no a prescindere: «La Giunta regionale sta lavorando per lo sviluppo dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili, nell’ambito del rispetto di altri parametri, come quelli paesaggistici. Il regolamento del 2011, relativo anche al fotovoltaico, è in via di modifica per quanto riguarda i terreni agricoli e le zone industriali. Nei centri storici non deve essere preclusa la possibilità di installare pannelli solari, ma deve essere valutato l’impatto di certi interventi sul patrimonio identitario. Andrà riconsiderato il regolamento urbanistico del 2015 per evitare di porre limiti a priori ma la questione è complessa e sarebbe opportuno valutarla attentamente in commissione».