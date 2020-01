Ultimo aggiornamento: 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla carriera nella finanza industriale a una pensione cominciata con la vittoria del palio del pampepato. Trionfa nella tradizione ternana natalizia per antonomasia un fresco ex dirigente d'industria, la piazza d'onore va ad uno dei dolci del concorso di Marmore, completa il podio la vincitrice dello scorso anno. La dodicesima edizione del Primo trofeo Città di Terni dell'anno 2019, l'ha vinta Corrado Diatallevi. Ha lavorato fino a un paio di mesi fa nel settore della finanza d'industria con ruoli attivi nell'ambito del piano di area di crisi compessa per Terni e Narni. La tradizione del pampepato, come racconta ui stesso, sono state sua madre e sua nonna. «Ne faccio tantissimi e li regalo per Natale - dice - ma sono anche un appassionato di cucina e tradizioni locali. E' una soddisfazione, qusta vittoria».LA TRADIZIONEIl pampepato della sua famiglia richiama alle tradizioni più antiche delle famiglie semplici. Rivela, infatti, un aspetto del suo dolce: «Noi utilizziamo poca frutta candita e solo cedro, più la buccia di arancia. C'è un motivo storico. Anticamente, la frutta candita costava tanto. E così, i meno abbienti, in sostituzione, utilizzavno maggiormente proprio la buccia di arancia». Terrà in casa per un anno il cucchiaio di legno per pasticcieri, che è il palio. «Lo custdirò con molta attenzione e orgoglio. Anche per onorare chi, in famiglia, mi ha tasmesso valori e conoscenze. E' un po' come mantenere vivo il loro ricordo». Ma la vera sorpresa è al secondo posto, dove il pampepato di Anna Maria Argenti, già vincitore della selezione di Marmore, ha conteso fino all'utimo assaggio la vittoria a quello di Diotallevi. Terzo posto per Italia Scaramuccia, detentrice del palio avendolo vinto lo scorso anno. I primi tre classifiati sono stati premiati al Met, ieri pomeriggio. La giuria, presieduta Da Anna Maria Censi, ha scelto tra una trentina di pampepati in concorso. «Sono felice - commenta Andrea Barbaccia, uno degli organizzatori del palio - che la cosa si sta allargando e che si sviluppino sempre più attenzioni sul torneo anche dalle realtà limitrofe. Quest'anno, ancora una volta abbiamo premiato chi rispetta le tradizioni, anche ispirandosi a ricerche storiche e gastronomiche».