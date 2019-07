Pamela, la mamma coraggio che lotta per sconfiggere il cancro grazie alla solidarietà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - «Ragazzi oggi abbiamo bellissime notizie! Dopo aver fatto la pet non c'è più traccia di niente!!! Remissione totale!!!!! ora dovrò cmq rimanere qua sotto controllo per pericolo effetti collaterali, purtroppo con le difese immunitarie a zero mi è venuta la febbre ed ora ci sarà un nuovo ricovero ma qua sono pronti a tutto e sono fiduciosa!!! Grazie per il prezioso regalo che mi avete fatto! ci aggiorniamo presto! REMISSIONE TOTALE». Così Pamela Angelelli, la mamma di 37 ani di Montefalco, ha annunciato questa importantissima novità. la sua è una storia di grande solidarietà che partita da Montefalco e dai Comuni di comprensorio tra cui Foligno, s'è estesa a tutta Italia. Pamela, infatti, s'è sottoposta in Israele ad una terapia che costa 500mila euro. Per aoiutarla a raccogliere quella immensa cifra è scattata un'azione disolidarietà che ha coinvolto cittadini comuni, artigiani, commercianti, ristoratori fino al mondo dlelo spettacolo con personaggi dle livello di emis Killa, solo per citarne uno. La raccolta di fondi prosegue e il diario di questa avventura per la vita mamma Pamela l'ha affidato alla pagina facebook "Andrà Tutto Bene Pamela"