Palumbo trascina la Ternana alla vittoria sul Cosenza: segnano Koutoupias e Donnarumma

TERNI - Questa volta la Ternana non sbaglia. Sconfigge il Cosenza per 2 a 0, lo fa giocando per oltre un'ora in inferiorità numerica, facendo attenzione alla fase difensiva, con un Palumbro nelle vesti di trascinatore, autore degli assist per le reti di Koutoupias e Donnarumma confezionate nel primo tempo.

Nella ripresa, il Cosenza cerca di approfittare della superiorità numerica, con Iannarilli che para miracolasamente su un colpo di testa di Larrivey.

Una vittoria che scaccia via le nubi e che riappacifica i tifosi con la squadra e il presidente Stefano Bandecchi tornato a sedersi in panchina a cui i tifosi del Centro Coordinamento club regalano un eloquente striscione: "Terni ringrazia Stefano Bandecchi".

TERNANA-COSENZA 2-0

MARCATORI: pt 27’ Koutoupias, 41’ Donnarumma

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Bogdan, Sorensen, Celli; Defendi, Koutsoupias (24’ st Mazzocchi), Proietti (7’ st Agazzi), Palumbo, Martella; Partipilo (38’ st Salzano), Donnarumma (24’ st Diakitè S.). All. Lucarelli. A disp. Krapikas, Furlan, Capone, Rovaglia, Ghiringhelli, Peralta, Boben, Mazza

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Hristov, Vaisanen (1’ st Di Pardo), Rigione; Situm, Kongolo (41’ st Airoli), Palmiero (15’ st Florenzi), Boultam (1’ st Larrivey), Sy (15’ st Liotti); Laura, Caso. All. Bisoli. A disp. Matosevic, Carraro, Tiritiello, Venturi, Vallocchia, Gerbo, Voca.

ARBITRO: Baroni di Firenze

NOTE: spettatori 2.698 (di cui 309 del Cosenza) per un incasso di euro 35.160. Espulso 32’ pt Defendi per comportamento non regolamentare. Ammoniti Caso per comportamento non regolamentare, Boultam, Proietti, Sy, Agazzi per gioco falloso. Angoli 3-5. Recupero tempo pt 2’, st 5’