TERNI Palestra chiusa per l'nvasione di uno sciami di api. Accade all'istituto scolastico Orazio Nucola, sezione distaccata della scuola media Leonardo Da Vinci. A sancirlo un'ordinanza del sindaco Leonardo Latini: « Non può essere garantito il normale utilizzo per svolgere adeguatamente le attività scolastiche».

Questa la motivazione di base che ha spinto il sindaco di Terni, Leonardo Latini, a firmare un’ordinanza legata alla scuola media ‘Leonardo Da Vinci’ di via Lanzi, nel centro cittadino: a causare la temporanea interdizione della palestra è la presenza di uno sciame d’api.Serve l’apicoltore per trasferimento. Con il Comune che è andato subito alla ricerca di un apicoltore per liberare la palestra. : «Nonostante i servizi mantenutivi – si legge nell’ordinanza – di questo Comune si siano immediatamente attivati per risolvere il problema, a tutt’oggi non è stato possibile completare l’intervento in quanto occorre cercare di salvaguardare le api tramite l’interessamento di un apicoltore che si interessi di trasferire l’ape regina e tutte le api presso altro sito; il parziale funzionamento della scuola sta creando gravi disagi a tutti gli utilizzatori della scuola e della palestra».

Un'interdizione che terminerà solo dopo la bonifica completa della palestra

Gioved├Č 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA