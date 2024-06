Pale Sky Trail, una gara col pienone. Ha vinto Giacomo Forconi

Un successo straordinario la quarta edizione della Pale Sky Trail organizzata in maniera impeccabile dalla Molon Labe. La gara, disputata sotto l’egida del Comitato Regionale Umbro della Fidal come anche della Fisky, con il patrocinio della Regione Umbria e che quest’anno attribuiva i titoli regionali di trail lungo, presentava due percorsi, il 34 e il 16 chilometri.

E alla fine a trionfare è stato Giacomo Forconi (Space Running) primo sui 34 chilometri in 3h45’50” con un vantaggio abissale sugli avversari. Seconda piazza per Matteo Domenicali (Podisti Cotignola) a 24’45”, terza per Simone Andreani (Molon Labe) a 38’39”. Per quanto riguarda le donne a tagliare per il prima il traguardo è stata l’atleta di casa Monia Ventura che in 5h24’19” ha avuto ragione di Veronica Pacini (Atl.85 Faenza) per 2’54”, terza posizione per Laura Mariani (Never Stop Run) a 6’37”.

Sui 16 chilometri prima posizione per Stefano Falcioni (Space Running) in 1h56’29” con 2’20” su Emanuele Gaggiotti (Gubbio Runners) e 3’31” su Daniele Novelli (Live Your Mountain) mentre a Francesca Farneti (Space Running), vincitrice lo scorso anno del percorso lungo, è andata la gara femminile in 2h11’52” allo sprint su Asia Lanuti (Gubbio Runners), terza Benedetta Caporicci (Molon Labe) a 11’33”. “Vorremmo ringraziare - sottolinea il direttivo della Molon Labe - tutte le associazioni e gli sponsor che anche quest’anno hanno supportato lo staff organizzativo e soprattutto i tanti volontari chiamati alla gestione dei servizi di gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se la Pale Sky Trail è una delle principali classiche del fuoristrada del centro Italia si deve anche a loro. Il messaggio che la Molon Labe vuole lanciare all'Italia è che in Umbria c'è una gara che vuole entrare nel cuore delle persone e nel calendario di chi cerca una sfida fuori dal comune. Ci siamo riusciti, considerato che oltre 400 atleti sono accorsi da ogni dove, dal Veneto alla Calabria ,dalla Puglia al Trentino. Ascoltare i pareri positivi di gente esperta abituata a girare l'Italia per gare ha ripagato i nostri sforzi”.