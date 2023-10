Mercoledì 18 Ottobre 2023, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 11:36

Il Comune ci riprova. E questa volta sembra essere la volta giusta. La palazzina di via Premuda diventerà il primo asilo aziendale comunale di Terni. Secondo una primissima stima emersa ieri saranno tra i venticinque e i trenta i posti a disposizione per i bimbi da zero a tre anni. Di proprietà comunale, l'edificio di via Premuda sarà rimesso a nuovo con un intervento che sarà approvato entro l'anno, insomma nel giro di un paio di mesi. Già dai primi mesi del 2024 i lavori potranno entrare nel vivo, con una prima fase dedicata all'adeguamento sismico della struttura che si trova a Città Giardino, il quartiere liberty collegato con la nuova sede di Palazzo Spada dalla passerella pedonale sul nera realizzata in occasione della riqualificazione del vecchio parcheggio dell'ex ospedale lungo Corso del Popolo. L'asilo aziendale per i dipenderti comunali sarà realizzati nel piano rialzato della palazzina.Le novità sono emerse ieri in occasione dell'audizione del Responsabile unico del procedimento (Rup), Matteo Borganzone, in Prima commissione. Convocato per fare il punto della situazione, il Rup ha dettato i tempi per l'avvio del lavori rispetto a un progetto che prevede un investimento complessivo di 650 mila euro, di cui 200 mila stanziati dalla Regione dell'Umbria. Cifre che riguardano il primo stralcio, mentre il quadro complessivo dell'opera arriverà a un milione di euro di lavori. Un iter con molti alti e bassi che ora sembra aver imboccato la strada giusta per portare a termine una riqualificazione più volte annunciata ma mai entrata nel vivo. Iter che era stato avviato dall'ex amministrazione Latini, come ricorda il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Marco Cecconi. «Vigileremo affinché la nuova giunta non disperda un patrimonio così rilevante e non vanifichi una attività così importante già approntata», dice il consigliere Cecconi che aggiunge un altro elemento di novità rispetto all'organizzazione dell'asilo nido. «Qualora le classi non fossero completate con i bimbi dei dipendenti comunali la struttura sarà a disposizione della città», ha spiegato il consigliere di FdI. Un modo per accrescere la rete dei servizi comunali.Più immediato l'avvio dei lavori per quello che riguarda invece la scuola dell'infanzia Falcone Borsellino, dove saranno realizzati interventi per ristrutturare mensa e refertori con un investimento di 600 mila euro dal Pnrr. Nel giro di due settimane il cantiere potrebbe essere aperto e il termine dei lavori fissato in 90 giorni, ha spiegato anche in questo caso il Rup Borganzone. «Si tratta di interventi - conclude il consigliere Cecconi - che saranno improntati a restituire a questi edifici come già accennato un'alta efficienza energetica e di conseguenza una riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria, grazie anche all'impiego di nuove tecnologie».S. Cap.