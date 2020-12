Palazzo Donini, accanto all'ufficio della Tesei il presepe donato dal collega De Luca

PERUGIA - «Abbiamo accolto con grande gioia il presepe che ci ha donato la Regione Campania, che non a caso abbiamo collocato al piano nobile di Palazzo Donini, nella sala antistante la Presidenza della Giunta regionale», spiega la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha ricevuto il manufatto regalato dalla Campania ad ogni Regione e Provincia autonoma d'Italia per sostenere e promuovere la grande tradizione presepiale della regione. «I presepi napoletani - ha aggiunto la presidente - sono tra i simboli più popolari del Natale e la capacità artigianale dei loro esecutori rappresenta la testimonianza di una eccellenza che ha reso queste realizzazioni famose in tutto il mondo. Si tratta di un dono particolarmente gradito in Umbria perché proprio da San Francesco, a Greggio, ha preso avvio la tradizione del presepe». Il presepe, che entrerà a far parte del patrimonio della Regione Umbria - è detto in un suo comunicato - e che ha una dimensione di circa due metri in larghezza, è stato realizzato ed allestito da Antonio Genovese titolare di una azienda a San Gregorio Armeno. La presidente ha quindi ringraziato il presidente della Campania Vincenzo De Luca e l'assessore campano al turismo Felice Casucci.

