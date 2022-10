Venerdì 14 Ottobre 2022, 08:53 - Ultimo aggiornamento: 09:25

L'effetto sorpresa c'è stato, soprattutto per la parte che ha riguardato l'anticipazione di quello che diventerà il cuore dello sport di Terni: un palazzetto che potrà ospitare competizioni sportive e grandi eventi, con una panoramica mozzafiato sul fiume Nera. La parte commerciale del Palaterni oggi è aperta al pubblico e chi ieri ha voluto vedere l'anteprima di quello che sarà quell'angolo di città («dove prima c'era il degrado», ha sottolineato l'assessore al Commercio Stefano Fatale), ha potuto anche rendersi conto che i lavori dell'intera struttura sono comunque in uno stato avanzato e che non manca molto all'inaugurazione definitiva.

I TEMPI

I tempi? Il sindaco Leonardo Latini non nasconde l'emozione e indica la data dell'estate prossima. Senza calcare la mano perchè sa che per portare a dama l'intero progetto sarà necessario giocare con molta attenzione. Intanto c'è la preoccupazione delle associazioni dei commercianti che, per una volta, tutte unite non si sono presentate all'inaugurazione. Quel nuovo centro commerciale è veramente molto vicino al cuore della città, quel centro storico già duramente ferito da decine di saracinesche abbassate e da episodi di violenza e vandalismo che ne mettono a dura prova la tenuta. E arrivare anche a piedi a quella nuova area è veramente un attimo.

E poi c'è il nodo viabilità da sciogliere perchè c'è il rischio dell'effetto imbuto se il traffico sarà eccessivo.

Ma, raccontano gli ottimisti, se il progetto va in porto e quel palazzetto attira molta più gente a Terni tutti ne avranno beneficio. Molto di questo finale di partita dipende anche dalle decisioni della Fondazione Carit, - comunque ieri presente all'inaugurazione - che ha messo sul tavolo per la realizzazione del progetto due milioni e mezzo di euro e che, nei giorni scorsi, ha inviato una lettera al Comune con la quale tira il freno a mano e chiede chiarimenti su tempi e modalità di gestione. E, in filigrana, si leggono le perplessità della Fondazione sulla gestione del palazzetto da parte del vulcanico patron della Ternana Stefano Bandecchi.

Ieri, comunque, è stato un giorno di festa. Dove c'è stato il tempo per riconoscere anche che il lavoro era stato cominciato dalla precedente amministrazione: nel suo discorso l'architetto Sergio Anibaldi, progettista dell'impianto, ha fatto il nome di Stefano Bucari, l'assessore all'Urbanistica della giunta Di Girolamo che ha messo i primi mattoni amministrativi e burocratici a questo progetto. E' stato il giorno dell'instancabile vicesindaca Benedetta Salvati, che molto si è spesa per questa realizzazione, il giorno delle presenze istituzionali - l'assessore al welfare Cristiano Ceccotti e alla polizia municipale Giovanna Scarcia, molti consiglieri comunali di maggioranza e d'opposizione, quelli regionali Carissimi e Pace, l'influente ed effervescente assessore Enrico Melasecche, la presidente della Provincia Laura Pernazza. «Vedervi qui gioire tutti insieme per qualcosa che appartiene alla città è impagabile ha detto il vescovo monsignor Francesco Soddu - voglia questo centro essere propulsore e tassello di pace». Ed è un po' la speranza di questa città che è fin troppo abituata a vedere sempre spostati più avanti i traguardi degli obiettivi che si prefigge. La speranza che si cominci ad andare a segno per la città e che tra PalaFondazione e PalaTernana si trovi l'accordo e a vincere sia (il Pala) Terni.



