Lunedì 22 Agosto 2022, 09:57

TERNI «La trattativa è in corso e la strada è quella indicata da Bandecchi nel suo video messaggio». Ambienti vicini alla società Palaterni srl, controllata al 100 per cento dalla Salc, confermano che tra l'imprenditore Salini e patron Badecchi ci sono trattative in corso e che queste «sono a buon punto». Insomma, l'operazione di cessione del PalaTerni al presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, si farà, ma non nei termini indicati dal presidente della Ternana che ha parlato di acquisire il nuovo palazzetto dello sport, che il Comune di Terni sta realizzando con una iniziativa pubblico-privata che coinvolge, appunto, il gruppo Salc che a Terni ha già realizzato il complesso residenziale di Corso del Popolo e le Piscine dello Stadio.

Una delle possibili strade da percorrere è quella che a Terni è già stata sperimentata proprio con le Piscine dello Stadio, con il concessionario, la Salc, che ha dato in gestione la struttura. Ma la formula amministrativa per realizzare il nuovo palazzetto dello sport prevede anche un'altra possibilità, quella di cedere la società Palaterni srl. Il che vuol dire che il nuovo soggetto che acquisterà le quote della società diventerà per i prossimi 30 anni il concessionario della struttura, «ma questo - viene spiegato al Messaggero - solo dopo il collaudo dell'opera pubblica». Insomma, le strade da percorrere sono due (formula concessionario-subconcessionario o cessione della società), ma al momento non è chiaro quale sarà la soluzione che Bandecchi e Salini metteranno in atto, ma viene ripetuto, «le trattative sono a buon punto».

Inevitabile, a questo punto, l'accostamento con il nuovo stadio Liberati che patron Bandecchi vuole realizzare facendo leva sulla legge stadi, che consente la copertura dell'investimento anche con la realizzazione di una clinica privata convenzionata con il sistema sanitario, come prevede la proposta della Ternana. Bandecchi diventerebbe così il punto di riferimento di quella Città dello Sport che con il PalaTerni sta mettendo il primo mattone. Una struttura che già dal mese di ottobre inizierà a prendere forma, con l'apertura della parte commerciale, mentre a maggio del prossimo anno è in agenda il taglio del nastro. E se dovesse concludersi positivamente anche l'iter per il nuovo stadio, con clinica convenzionata al seguito, la Città dello Sport vedrebbe finalmente la luce, ma per il momento l'unica certezza è solo il PalaTerni che in qualche modo passerà in mano a patron Bandecchi.

«Ho trovato un accordo possibile - aveva detto Bandecchi via social - attraverso il quale i cinquemila posti potranno essere sfruttati non solo per le competizioni sportive, ma anche per attività come concerti, convegni, fiere, spettacoli teatrali, capace di attrarre migliaia di persone anche da fuori, riempiendo gli alberghi trasformando in meglio la città che non sarà più identificata solo con l'acciaio».