Palamara, la polizia postale: «Nessuna manomissione sui server delle intercettazioni»

PERUGIA - Non ci sarebbe stata alcuna possibilità di manomissione sui server di Napoli che inizialmente contenevano le intercettazioni effettuate nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che vede coinvolto Luca Palamara.

È quanto emerso lunedì mattina durante l'udienza preliminare davanti al gup Piercarlo Frabotta a carico dell'ex consigliere del Csm, quando la procura perugina diretta da Raffaele Cantone ha depositato l'atto con cui anche gli uffici di Napoli e Firenze hanno richiesto l'ispezione sui server, effettuata venerdì scorso dalla polizia postale. La relazione finale verrà depositata nella prossima udienza del 27 maggio, quando saranno ascoltati anche due esperti della PolPosta, ma intanto è stato anticipato come il decreto di ispezione contenga osservazioni che escluderebbero la possibilità di manomissioni e quindi certificherebbero la sicurezza del funzionamento del server. Un particolare, quindi, che potrebbe rendere superflua ogni ulteriore richiesta di perizia da parte delle difese.

C'è attesa, intanto, per l'appuntamento davanti al gup Angela Avila in cui è previsto, il prossimo 11 giugno, il primo vero esame di Luca Palamara, nell'ambito dell'altro filone di indagini che lo vede accusato di concorso in rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, accesso abusivo al sistema informatico e abuso d'ufficio, insieme - a vario titolo - all'ex pm di Roma Stefano Fava e all'ex procuratore generale della Corte di cassazione Riccardo Fuzio (che ha richiesto uno stralcio della sua posizione). In questo procedimento, si è costituito come parte civile anche il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, per l'operazione di dossieraggio che sarebbe stata compiuta nei confronti suoi e dell'allora procuratore capo Giuseppe Pignatone.

