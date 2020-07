Terni, addio a padre Edmud: non ha superato l'intervento dopo l'incidente

Ultimo aggiornamento: 23:01

Non ce l’ha fatta don Edmund il parroco di una chiesa nel quartiere di Campitello (Terni) che nel primissimo pomeriggio di sabato 25 luglio, mentre era a bordo della sua bici, era rimasto vittima di un incidente contro un autobus nei pressi di Acquavogliera nel comune di San Gemini. L’uomo, di 54 anni, aveva subito un grave politrauma ed era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Terni in condizioni cliniche gravissime fino al decesso sopraggiunto intorno alle 20,30 di domenica 26 luglio.La Diocesi ha pubblicato la sua biografia, dopo che il vescovo era andato a trovarlo nel pomeriggio in ospedale.Don Edmund Kaminski era nato a Kamianki (Polonia) il 31 luglio 1966 ed è stato ordinato sacerdote a Lomza (Polonia) il 29 giugno 1991. Ha svolto i suoi studi nel seminario Lomza in Polonia dal 1985 al 1987 e successivamente gli studi teologici al seminario arcidiocesano di Milano dal 1987 al 1991.Appena ordinato sacerdote ha svolto il ministero di vicario parrocchiale a Sangemini dal 1991 al 1994.E’ stato per lungo tempo sacerdote fidei donum nella missione diocesana di Ntambue nella Repubblica Democratica del Congo dal 1994 al 2005, dove ha dato un importante contributo nella fondazione e docenza presso l’università cattolica del Kasai. In Africa ha animato la missione con grande umanità e vicinanza ai più deboli e bisognosi, alle famiglie che era solito incontrare per le catechesi e nelle celebrazioni a Ntambue e nei villaggi vicini affidati alle cure pastorali dei missionari.Al suo rientro in Italia gli è stata affidata la parrocchia di San Matteo a Campitello di Terni, dove era attualmente parroco dal 2005. Sacerdote discreto e dalla profonda sensibilità, amato e stimato dall’intera comunità diocesana per le sue doti umane e spirituali, per la generosità e disponibilità verso tutti, in particolare i ragazzi e i giovani. Anche dopo aver lasciato la missione è stato animatore di numerose iniziative pro missione nella sua parrocchia e in diocesi, portando sempre una testimonianza non banale, ma ricca del suo vissuto e dell’esperienza che lo aveva profondamente arricchito.Tra gli incarichi assunti a livello diocesano quello di Economo della diocesi dal 1 luglio 2015 ad oggi, vice presidente dell’Istituto diocesano Sostentamento Clero dal 2011 ad oggi, membro del Collegio dei Consultori dal 2014 al 2019.