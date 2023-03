Padel e beneficenza, il Club Interact scende in campo per aiutare la piccola Flavia

Mercoledì 29 Marzo 2023, 15:30







TERNI Padel e beneficenza con un torneo organizzato dall’Interact club di Terni al PalaPadel (decine i partecipanti). Il presidente Pietro Nevi e tutti i suoi amici sono riusciti a raccogliere, tra le iscrizioni e la riffa organizzata grazie al contributo in premi di alcuni negozi ternani, una somma che servirà a sostenere la ricerca in favore di Flavia, una ragazza ternana di 12 anni, affetta da una grave malattia genetica che conta solo 2 casi in Italia e 40 in tutto il mondo. E Terni sta dando dimostrazione di un grande cuore tanto che fino ad oggi sono stati raccolti graze ad eventi e cene di beneficenza qualcosa come 50 mila euro, cifra che servirà per far partire il primo programma teraupetico sperimentale, mentre per la seconda fase sono necessari circa 150 mila euro