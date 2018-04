PERUGIA - Ucciso da una dose killer di eroina: questa l'ipotesi principale su cui sta lavorando la polizia per la morte di un ragazzo umbro di 35 anni, ritrovato senza vita sul letto dell'abitazione in via del Macello (zona stazione centrale di Fontivegge) in cui viveva assieme alla madre.



L'allarme è scattato nella tarda serata di martedì ma nonostante l'immediato arrivo dei soccorsi per il giovane ormai non c'era più nulla da fare. Sul posto, oltre al 118, la polizia per le indagini del caso.



Va ricordato come, poco più di dieci giorni fa, due uomini della zona di Foligno erano morti a seguito di overdose dopo aver consumato eroina acquistata a Perugia.

