Otricoli: il vicesindaco Nico Nunzi si dimette improvvisamente

Le dimissioni sono state improvvise ed irrevocabili. Come l’abbandono della vita politica: Nico Nunzi, fino all’altro ieri vicesindaco del comune di Otricoli, ha motivato il passo indietro con impegni di lavoro, di famiglia e molto altro, che si intrecciano pure con le amarezze relative alle tantissime accuse che ha ricevuto dall’opposizione soprattutto sui social network. A lui, nonostante che la minoranza abbia svolto appieno il proprio ruolo, tutto questo non è piaciuto ed ha pensato bene di abbandonare. Il sindaco, Antonio Liberati, ha affermato “dispiacere e rammarico per la decisione assunta da Nunzi e comunicatami personalmente. Comprendo le motivazioni e le ragioni di tale scelta e sottolineo che mancheranno all’amministrazione la competenza, la capacità e la passione di un uomo che ha dato molto al paese e al territorio in questi anni”. Nico Nunzi si è ritirato dietro un riserbo assoluto senza rimettere alcuna dichiarazione pubblica, rimandandola a tempi più sereni. Un riserbo che l’accomuna alla lista di minoranza “Insieme è Possibile”, dove si sta valutando le mosse da fare.