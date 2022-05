Otricoli, torna Ocriculum Ad 168. Eventi, spettacoli e una conferenza per conoscere come vivevano i Romani.

Torna Ocriculum Ad 168, la tre giorni - 27, 28, 29 maggio 2022- che riporta il parco archeologico di Otricoli ai tempi del Romani e precisamente a quelli dell'imperatore Marco Aurelio. Spettacoli teatrali, esercitazioni militari, parate, il mercato, restituiranno uno spaccato fedele della società del II secolo.

In particolare, il 28, si svolgerà una delle due giornate di studi promosse dall’Associazione Culturale Ocriculum nell’ambito del progetto “Carsulae e Ocriculum, tra archeologia e rievocazione” finanziato della Fondazione Carit. Il progetto ha come scopo principale quello di illustrare gli aspetti della vita quotidiana e istituzionale del II secolo nell’Impero romano e, in particolare, nelle due cittadine dell’Umbria meridionale.

Nella giornata dedicata alla città di Ocriculum, che si terrà nella sala polifunzionale (exc funghetto) Elena Roscini, Funzionario Archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, illustrerà le operazioni attuate dalla Soprintendenza per la tutela e la valorizzazione del sito archeologico nel corso del passato periodo pandemico, con uno sguardo alla future prospettive.

A seguire, gli interventi di Giuseppe Cascarino, Fabiana Martelli, Laura Noviello, Michele Porcaro e Giulio Ranaldi, ciascuno per la propria area di competenza, che spazieranno dal quadro generale sull'impero, all'esercito, la musica e la moda.

Nel pomeriggio sarà la volta di Luana Cenciaioli, Giorgio Filippi, Marco Menichini, Giacomo Antonelli e Matteo Antonelli che hanno a vario titolo condotto ricerche sulla città per metterne in luce la preziosa storia e lasciare alla comunità otricolana una maggiore consapevolezza delle proprie radici.