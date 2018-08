Otricoli: sesta edizione dell’Otricoli Music Festival

di Marcello Guerrieri

La festa durerà sino a domenica prossima, 2 settembre ad Otricoli: musica, tanta musica nel borgo medievale per la sesta edizione di “Otricoli Music Festival”. Un weekend all’insegna dell’unione tra musica, street food ed enogastronomia locale promosso dall’Associazione Artseasons insieme all’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Cantieri Sonoriche seguirà la parte dello streetfood e del dopofestival con nomi d’eccezione e il supporto economico della Fondazione Carit.

Venerdì sera vi sarà un omaggio a Gabriella Ferri, con un “racconto” che ricorderà non solo una grande artista, ma anche il mondo visto dai suoi occhi.

sabato primo settembre sarà il turno di Conidi&Associati, un habitué del festival e che presenterà un nuovo repertorio di canzoni. Il clou vi sarà domenica sera, 2 settembre, con Rita Marcotulli e Rocca Papaleo per un due singolare, tutto da vedere.

Gioved├Č 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:43



