Otricoli, la ricerca sul gene piga parte da qui. Raccolti i fondi per partecipare al bando Telethon

OTRICOLI L'associazione Gene Piga Italia Odv parteciperà al "Seed Grant" della Fondazione Telethon. raccolti i 70mila euro necessari per finanziare un anno di ricerca. Un grande risultato, ottenuto grazie alla determinazione e alla fiducia incrollabile di tre mamme che nemmeno per un giorno si sono rassegnate alla malattia che ha colpito i loro figli. Una mutazione rarissima, ad oggi in Italia ne soffrono solo cinque bambini, del Gene Pig-A che, modificandone la sua corretta funzionalità, causa una grave encefalopatia epilettica farmacoresistente con conseguente ritardo cognitivo e psicomotorio, problemi cardiaci, difetti dell'apparato urinario, difficoltà nella deglutizione.

«Grazie al sostegno di moltissime persone - ha detto Caterina Boria, presidente dell'associazione e mamma di uno dei bambini colpiti dalla malattia - abbiamo partecipato all'edizione primaverile del bando Seed Grant di Fondazione Telethon. Stiamo piantando un piccolo seme nel terreno fertile della ricerca scientifica e siamo certi che attecchirà, crescerà e darà grandi frutti. Non finiremo mai di dire grazie a chi ci sostiene in questo percorso di speranza».

In Italia sono sette i bambini affetti dalla mutazione del gene piga. «Caterina - ricorda il Cesvol Umbria - la mamma di un bimbo malato, in pieno lockdown fece nascere a Otricoli l'associazione con lo scopo di avviare la ricerca.

Le iniziative di raccolta fondi, grazie ai social, dal piccolo centro dell'Amerino si sono presto estese ben oltre i confini provinciali e regionali ed hanno consentito all'associazione Gene Piga Italia di mettere insieme i 70mila euro necessari. All'università di Brescia, il gruppo di ricerca guidato dal professor Dario Finazzi si occuperà di generare e caratterizzare dal punto di vista morfologico e funzionale un nuovo modello preclinico della sindrome delle anomalie congenite multiple ipotonia e convulsioni tipo 2, un disturbo del neurosviluppo causato da deficit della proteina codificata dal gene piga».