Otricoli, Di Carmine porta in scena l'utopia di Aristofane

Dopo il successo dello scorso anno, con la messa in scena dei tre atti unici di Anton Checov, il Teatro dell’Ortera di Otricoli, con la collaborazione della Pro Loco comunale e di Poggio, e il sostegno dell’associazione culturale “La luminaria”, è tornato ad ospitare il grande teatro classico, con la messa in scena, il 26 e il 27 agosto scorso, de “Le donne al parlamento”, commedia del drammaturgo ateniese Aristofane, testo del 392/391 a.C. ma assolutamente attualissimo, sia da un punto di vista dell’argomento affrontato (la partecipazione femminile al potere politico, la parità di genere, la corruzione e l’uguaglianza sociale), sia per la sua forza comica, che ha coinvolto il pubblico in una fresca e piacevole serata di fine estate.

La regia è stata curata da Maurizio Di Carmine, attore e regista romano di lungo corso, che ha deciso di condividere la sua esperienza con il comune di Otricoli, all’interno del più ampio progetto “Si può fare teatro”, ideato nel 2021, mettendo insieme una compagnia di attori locali (nessun professionista, alcuni con alle spalle una buona attività amatoriale) e «creando un circolo vizioso di “cittadini che fanno spettacolo per i concittadini” – ha spiegato Maurizio Moschella, consigliere comunale con delega alla Cultura e al Turismo – e dando concretezza a una delle funzione precipue del teatro, cioè quella di aggregatore sociale. Ci auguriamo che questa collaborazione continui anche nei mesi invernali, quando gli spettacoli potranno essere allestiti all’interno della Sala Polifunzionale del Comune».

Con la genialità tipica di Aristofane, tra lirismo poetico e comicità travolgente, ottimamente rappresentata da Di Carmine e dai suoi attori, tutti bravissimi, la commedia racconta di un gruppo di donne, capeggiate da Prassagora, che decidono di tentare di convincere gli uomini a dar loro il controllo di Atene, perché in grado di governare meglio di loro. Le donne, camuffate da uomini, riescono nell’impresa ma, una volta al potere, prendono decisioni (una sorta di comunismo integrale, un’utopia femminista, che abolisce proprietà privata e famiglia, considerate fonti di infelicità e ingiustizia), teoricamente piene di giustizia, ma praticamente in grado di portare la città in un caos assurdo e paradossale, che si esalta nel divertentissimo finale, con un giovane conteso da tre vecchie, grottescamente caratterizzate.

«Uno spettacolo di grande impatto – spiega il regista Di Carmine – divertente e graffiante, che offre un’occasione di straordinaria riflessione sulla condizione umana. Una satira feroce in cui, alla dirompente fantasia creativa si accompagna sempre una forte coscienza politica. Ma ad Aristofane non interessava teorizzare uno Stato astratto: la sua intenzione era quella di prendersi gioco degli estremismi per dimostrarne le paradossali conseguenze».

Lo spettacolo resta completamente fedele all’impostazione data da Aristofane alla commedia. Due, però, sono i momenti più originali della messa in scena di Carmine: un sirtaki, a spaccare in due parti l’atto unico, accompagnato dalle sei attrici protagoniste e danzato da tre ballerine in rosso, davanti a cinque paia di scarpe rosse (evidente momento di riflessione poetica intorno al drammatico e, purtroppo, quotidiano tema della violenza contro le donne, la cui giornata, il 25 novembre, ha appunto le scarpe rosse come simbolo); un momento di coinvolgente “metateatro” quando uno degli attori, il bravo e brillante Foscolo Ceccarani, nei panni del suo personaggio, è uscito dalla scena per dialogare con il pubblico su quanto avveniva in scena, il tutto reso ancora più piacevole per gli spettatori, trattandosi appunto di uno di loro, un cittadino che recita per il sorriso dei suoi concittadini. E nel finale, nonostante le risate prevalenti, quando il vento spazza via tutto e gli attori, di fronte al pubblico, condividono ognuno un pezzo della morale della commedia, una domanda, con una punta di amaro, resta su quanti hanno assistito alla leggera commedia greca: la bella politica, quella che mette veramente a posto le cose, esiste soltanto nell’utopia dei discorsi pieni di retorica e nelle grandi promesse, senza possibilità di vera realizzazione?