Otricoli, al via "Ocriculum Ad 168". Fra spettacoli, eventi e archeologia sperimentale, tre giornate da antico romano.

Ocriculm Ad 168. E' iniziato il conto alla rovescia. Venerdì 27 maggio il parco archeologico di Otricoli aprirà i battenti su una delle manifestazioni storiche più importanti del territorio. Per tre giorni, fino al 29 maggio, l’area archeologica tornerà a vivere e sarà popolata da oltre 300 figuranti. Legionari, commercianti, danzatori, maestri, tutti a comporre un immenso affresco che illustrerà nel dettaglio come vivevano i Romani al tempo dell'imperatore Marco Aurelio.

APPROFONDIMENTI EVENTI Otricoli, torna Ocriculum Ad 168. Eventi, spettacoli e una... CULTURA A Otricoli (Terni) tornano i Romani: tre giorni di eventi...

Fra le iniziative, spettacoli di danza, manovre militari, mercati e tanti banchi didattici incentrati sulla sfera emotivo sensoriale che renderanno il visitatore attivo protagonista di un particolare esempio di rievocazione, basata sul concetto di Archeologia Sperimentale.

Per questa edizione 2022 è in programma anche una due giorni di studio promossa dall’Associazione nell’ambito del progetto “Carsulae e Ocriculum, tra archeologia e rievocazione” finanziato della Fondazione Carit. Il progetto ha come scopo principale quello di illustrare gli aspetti della vita quotidiana e istituzionale del II secolo nell’Impero romano in questa zona dell'Umbria.