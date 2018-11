OTRICOLI Elena, la giovane pasticcera romana, che ha scelto di diventare otricolana , stasera torna nella seconda puntata di Hell’s Kitchen, in onda su Sky 1. Dopo aver superato le prime prove grazie, parole di Carlo Cracco, al suo “caos creativo”, ora si cimenta con nuove sfide. Per sapere se andrà ancora avanti non resta che seguirla questa sera in Tv . © RIPRODUZIONE RISERVATA