PERUGIA - I reparti Covid negli ospedali di Città di Castello e Pantalla resteranno così come sono fino al mese di luglio. Il governo chiede alle Regioni requisiti di sicurezza per poter avviare la Fase 2: nel caso dell’Umbria la richiesta non è un ospedale dedicato ai malati di coronavirus, come per altri territori, ma la garanzia di spazi dedicati sì. L’attenzione è concentrata sul rischio della seconda ondata, quella collegata alla ripartenza, che i tecnici danno sostanzialmente per scontata. Da qui l’esigenza di mantenere un “cuscinetto di sicurezza”. Per questo, accanto agli ospedali di Perugia e Terni la Regione intende mantenere letti e reparti a Todi e Città di Castello.l cuore del problema restano gli spazi nelle Terapie intensive. La Regione Umbria vede il traguardo dei 150 posti letto, ma al momento è ferma a 1117 perché attende ancora alcune forniture dalla Protezione civile nazionale. Il conto si fa per sottrazione: ai 117 posti vanno tolti circa 50 riservati alla gestione “no-Covid”, cioè tutti i pazienti che hanno bisogno di cure intensive a prescindere dalla pandemia, in particolare le sale operatorie. Restano 67 letti. Al momento i malati Covid nelle terapie intensive sono 20. Questo vuol dire che l’Umbria dispone ad oggi di una quarantina di posti per far fronte al rischio di una ripresa del contagio. E’ il margine di sicurezza necessario a Palazzo Donini per garantire al Governo una ripartenza nei limiti di una sicurezza accettabile. Il picco massimo di stress del sistema era stato pianificato sulla carta alla quota di 50 ricoveri Covid in Rianimazione, altri 50 no-Covid e 17 posti letto come margine estremo. Nella realtà ci si è andati molto vicini, con i 47 pazienti affetti da coronavirus e attaccati ad un respiratore nella giornata del 30 marzo e 48 il 3 aprile. Da allora i numeri hanno avviato una graduale discesa che oggi consente al sistema di marciare con maggiore tranquillità e “liberare” alcuni spazi. All’ospedale di Perugia è iniziata la rimodulazione delle attività assistenziali per avviare gradatamente la riapertura dei alcune strutture. Sono iniziate le sanificazioni e le bonifiche certificate della Terapia Intensiva 1, che era stata riattivata in tempi brevissimi durante l’emergenza iniziale occupando un’area prima adibita a studi medici e che ora viene trasformata in spazio di rianimazione a supporto delle attività chirurgiche giá in fase di programmazione. Per quanto riguarda, invece, gli interventi chirurgici di bassa complessità e programmabili, saranno sfruttate alcune strutture sanitarie private accreditate: «Si tratta di una sorta di ospitalità logistica - spiega il commissario Antonio Onnis - per usufruire di sale operatorie attrezzate dove i nostri professionisti andranno ad operare per consentire una più ampia offerta di prestazioni ai cittadini».