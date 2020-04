Ultimo aggiornamento: 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Hanno scoperto di essere positivi durante il loro ricovero all'ospedale Santa Maria in reparti non Covid, uno dei due pazienti stava per essere sottoposto ad un'operazione chirurgica.Dopo aver effettuato il primo screening sul personale dipendente, la direzione dell’Azienda ospedaliera di Terni ha cominciato ad effettuare i tamponi a tutti i pazienti ricoverati anche nelle aree non Covid. E tale operazione ha già consentito di individuare due primi pazienti non sintomatici positivi, di cui uno che doveva essere sottoposto nei prossimi giorni ad intervento chirurgico e che era risultato negativo al primo tampone. «Dall’arrivo dei nuovi strumenti di laboratorio, che ci consentono di processare molti più tamponi al giorno, - spiega la direzione sanitaria - abbiamo esteso lo screening per il riscontro del Covid a tutti i pazienti ricoverati in qualsiasi reparto, compresi quelli che accedono in urgenza dal Pronto soccorso, e anche a coloro che erano entrati nelle settimane precedenti e che non erano stati sottoposti a tampone essendo asintomatici e non rispondenti al quadro clinico Covid»..Da pochi giorni c’è una novità al Santa Maria con l’arrivo di un nuovo macchinario proveniente dalla Germania che consentirà di effettuare almeno 200 tamponi al giorno, rispetto ai 68 precedenti.Nei prossimi giorni si proseguirà ad effettuare lo screening in tutti i reparti al fine di fare una mappatura completa che consenta di individuare e isolare tutti gli eventuali ulteriori soggetti positivi.«È un’operazione molto importante – aggiunge la task force aziendale - che , al pari di quella fatta per il personale dipendente, vuole garantire la massima sicurezza in tutto l’ospedale e la direzione si impegna a rendere noti nei prossimi giorni il numero degli eventuali altri casi positivi che saranno individuati e prontamente isolati».Sono circa 1.500 i tamponi orofaringei per il Covid-19 o Sars-CoV-2 svolti sui dipendenti del Santa Maria, coinvolgendo la quasi totalità dei lavoratori attualmente operativi. Sono in totale 16 i casi risultati positivi, di cui 14 verificati nel mese di marzo e due nei primi giorni di aprile.Avviato anche lo screening del personale dei servizi appaltati che opera all’interno dell’ospedale, mentre sta iniziando la ripetizione dell’esame sui dipendenti (252 finora) più esposti al rischio di contagio.Nel frattempo ieri a Terni nessun nuovo caso positivo, ma nean che nessuna guarigione.