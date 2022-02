Ospedale, il professor Amilcare Parisi va in pensione lasciando il "robot Da Vinci" a Giovanni Domenico Tebala

Lunedì prossimo il professor Amilcare Parisi, lascia il servizio all’ospedale Santa Maria di Terni per raggiunti limiti di età. Il primo marzo, infatti, prenderà ufficialmente servizio il dottor Giovanni Domenico Tebala che assumerà dunque la direzione della struttura complessa di chirurgia digestiva e d’urgenza. Parisi lascia dopo 41 anni di servizio. Il suo percorso professionale e umano ha permesso al Santa Maria di compiere numerosi passi in avanti nel campo della ricerca e nello studio di nuove tecniche di intervento, permettendo allo stesso di diventare un riferimento nazionale e internazionale. Da questo punto di vista, spiccano gli studi e gli interventi del professore nel settore della robotica e della chirurgia mini- invasiva, in particolare con il robot “Da Vinci”. Proprio utilizzando questo robot ha portato a Terni pazienti oltre che delle regioni limitrofe anche da fuori Italia. Non a caso la “ Parisi technique” è divenuta ormai un punto fermo per la cura del cancro allo stomaco, presentata dallo stesso Parisi in Cina, nell’ambito del decimo congresso internazionale sul trattamento di questa patologia. Un successo che ha anche visto i massimi esperti chirurghi cinesi imparare dallo stesso professore del Santa Maria. «Il professor Parisi - spiega il direttore sanitario del Santa Maria, Alessandra Ascani - in tutti questi anni ha innalzato il livello professionale del nostro ospedale lasciando una squadra che saprà affrontare le nuove sfide». Il sogno del professore Parisi è stato sempre quello di una scuola di specializzazione chirurgica per giovani, anche in considerazione che la chirurgia a Terni ha sempre avuto dei “maestri”. Tanto per fare alcuni esempi, il professor Valfredo Marino, Giuliano Daddi, Francesco Sciannameo, per ultimo il dottor Adamo Rozzi. Il dg Pasquale Chiarelli nei prossimi giorni dovrà anche nominare il nuovo capo di dipartimento ricoperto dallo stesso Parisi.