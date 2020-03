Ospedale di Perugia, il personale chiede subito maggiore sicurezza contro il coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «Tutelare ancor più i dipendenti dai rischi di contagio del virus Covid-19», a chiederlo sono le Rsu dell'azienda ospedaliera di Perugia, per bocca del suo coordinatore Claudio Capanni. I lavoratori chiedono «la sospensione dei ricoveri programmati, delle prestazioni ambulatoriali e diagnostico-strumentali differibili e la sospensione totale dell'attività libero-professionale intramoenia, così come stabilito con l'ordinanza della presidente della Giunta regionale; che vengano adottate, a integrazione di quanto già predisposto, la tempestiva sanificazione degli uffici, la distribuzione continua al personale dei presidi previsti, l'individuazione, all'interno delle aree di attesa comuni e all'interno degli uffici stessi, di aree di rispetto».Medici, infermieri e operatori hanno paura di ammalarsi e chiedono «percorsi e tutto ciò in grado di assicurare il pieno rispetto della distanza di sicurezza; di attivarsi tempestivamente affinché ciascuna direzione presenti un piano ferie che consenta la fruizione a turnazione delle stesse, da parte dei dipendenti, con lo scopo di limitare al minimo indispensabile la coesistenza nello stesso ufficio di più persone, assicurando comunque la funzionalità del servizio; di attivare forme lavorative agili».