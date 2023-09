Giovedì 28 Settembre 2023, 07:00

PERUGIA - «Non ce la faccio. Lasciami al pronto soccorso». Non solo istinto di donna che sta per partorire. Oltre l’esperienza di una donna che si trova alla terza gravidanza. C’è, soprattutto, l’occhio clinico di un medico che sa con esattezza a che punto si trovi il nascituro. E che dunque non c’è un secondo da perdere.

Mercoledì mattina, ospedale Santa Maria della Misericordia: la donna sa che non può arrivare al reparto di Ginecologia. Il piccolo che porta in grembo ha fretta di uscire ed è ora di conoscerlo di persona. E allora la mamma dice al marito di puntare dritto al pronto soccorso. Sicuramente perché si arriva prima, e poi perché sa di trovarsi comunque in ottime mani. Perché c’è un personale pronto a ogni emergenza, perché ci sono infermieri preparati e che hanno anche svolto corsi per fronteggiare una nascita improvvisa anche in un punto dell’ospedale che non è il reparto di Ostetricia e Ginecologia.



Esattamente come Damiano Dellipoggi e Aldo Bussotti, infermieri del triage in pronto soccorso che appena hanno visto arrivare la donna pronta a partorire si sono messi subito al lavoro. Si sono rimboccati le maniche e concentrati: non è proprio cosa di tutti i giorni far nascere un bambino in sala rossa, dove generalmente le emergenze sono legate a fatti traumatici particolarmente gravi, ma loro sono pronti. Non solo di testa ma anche a livello di “nozioni” in quanto hanno svolto corsi specifici per non trovarsi impreparati al presentarsi di situazioni di questo tipo.

Un respiro, due, una spinta, poi un’altra: in pochi istanti la mamma medico dà alla luce uno splendido bimbo. Enea ha talmente fretta di uscire che nonostante la rapidità estrema con cui le ostetriche Valentina Simoncelli e Linda Cerquaglia, la neonatologa Cristiana Germini, la ginecologa Silvia Famiani e la specializzanda Laura Aluisi arrivano dal reparto di Ostetricia e Ginecologia (diretto dal dottor Saverio Arena) ha già emesso i primi vagiti e i due infermieri del pronto soccorso hanno già provveduto a recidergli il cordone ombelicale.

Un’avventura bellissima e insolita, una storia da raccontare perché testimonia la grande preparazione e umanità di tutto il personale del Santa Maria della Misericordia. E se nascere è sempre un’avventura, quella di Enea è tutta da scrivere.