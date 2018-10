Perugia, prima la cura al Sert e poi furti alle pazienti di Pediatria: arrestato quarantenne. Guarda il video

Ultimo aggiornamento: 19:48

PERUGIA - Rubava nei reparti di Pediatria e Gastroenterologia, finalmente è stato scoperto e messo agli arresti domicliari. A seguito di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura, personale del posto fisso di polizia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, ha eseguito un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Perugia, nei confronti di un quarantenne italiano e pregiudicato per furto e spaccio.Le indagini, scaturite a seguito delle denunce delle vittime, hanno permesso di accertare come il soggetto arrestato si fosse reso responsabile di furti consumati, nel decorso mese di settembre, nei reparti di Gastroenterologia e Pediatria. Gli agenti hanno accertato, attraverso servizi di osservazione ed appostamento, con il successivo riscontro realizzato dalla visione delle immagini a circuito chiuso dell'ospedale, che la persona arrestata si recava frequentemente in ospedale, al Sert di cui è utente, e immediatamente dopo commetteva i furti.Nella perquisizione in casa è stata ritrovata parte della refurtiva denunciata, tra cui il cellulare di una delle vittime.