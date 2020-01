Ospedale Narni Amelia. E' polemica sul "nulla di fatto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ospedale di Narni-Amelia torna sotto i riflettori della politica. Ad accenderli questa volta è la consigliera regionale Eleonora Pace (Fratelli d' Italia) che ha annunciato la presentazione di un'interrogazione nella quale chiederà conto alla Giunta regionale sullo stato dell'arte nella realizzazione del nuovo nosocomio.«Per decenni - commenta l'esponente di Fdl - la realizzazione del nuovo ospedale Narni-Amelia ha rappresentato per le maggioranze che fin qui hanno governato l'Umbria, una bandierina di campanile e un oggetto di propaganda spicciola per procrastinare decisioni che attengono al complesso dei servizi sanitari nella nostra provincia».«Dopo anni in cui sembrava tutto fatto - continua Pace - nulla invece è stato realizzato e, oggi, si pone la necessità di ricalibrare compiti, funzioni e vocazione di questa eventuale struttura con la nuova strategia da delineare nel piano sanitario». Non si è fatta attendere la risposta dell'assessore regionale alla sanità Luca Coletto. "Mi sento di rassicurare la Consigliera - ha dichiarato - sul fatto che effettueremo ogni tipo di analisi in relazione al progetto e al reale fabbisogno e offerta dei servizi erogati dal sistema sanitario regionale". La storia del complesso ospedaliero, parte da lontano. Già nel 2004 fu sottoscritto l'accordo di programma che avrebbe portato nel giro di un quinquennio all'inaugurazione del nuovo ospedale. «Sono passati 15 anni - continua la Consigliera - durante i quali sono stati modificati i patti e le condizioni dell'accordo. I ritardi dell'inizio dei lavori del nuovo presidio ospedaliero - continua - hanno contestualmente determinato un indebolimento ed un progressivo decadimento delle due strutture ospedaliere esistenti». Non più tardi del maggio 2019, era stata ventilata la possibilità che il progetto esecutivo sarebbe stato terminato per la fine dell'estate. Così non è stato anche se ogni tanto qualcosa si muove. Dei giorni scorsi infatti è la notizia che il TAR dell'Umbria ha rigettato il ricorso del proprietario dei terreni che sono stati espropriati per la realizzazione dell'ospedale. Il nuovo nosocomio costerà circa 58 milioni di euro, finanziati da fondi nazionali, regionali e da un mutuo acceso dall’usl Umbria 2.