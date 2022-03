Terni, Ospedale: Artimologia va al dottor Hiovanni Carreras, Ilenia Folletti a Medicina del lavoro.

Il servizio di aritmologia dell’ospedale di Terni doveva essere soppresso qualche anno fa, poi ci fu un ripensamento anche per la levata di scudi e tutto rimase come prima. Adesso arriva il giusto riconoscimento al dottor Giovanni Carreras, nominato come facente funzione della struttura semplice di aritmologia clinica e interventistica. In quel reparto di cardiologia, a conduzione universitaria, come molte altre, si continua ad andare avanti con la formula del facente funzione. Come quella del primario di cardiologia professor Marcello Dominici, dopo l’andata in pensione di Enrico Boschetti, mentre a capo del dipartimento è stato nominato (ff.) Fabrizio Ferilli. Non soltanto il riconoscimento all’aritmologia ma pure alla medicina del lavoro, di cui si è sempre occupata la professoressa Ilenia Folletti, adesso con la nomina di responsabile facente funzione della struttura semplice, appunto, di medicina del lavoro, che fa parte del dipartimento diretto da Gaetano Vaudo. Carreras rappresenta un punto di riferimento per l’aritmologia non solo a Terni. Il suo lavoro è in equipe con i colleghi della cardiologia e dell’emodinamica. La Folletti in piena pandemia è stata anche responsabile del team vaccinale ospedaliero. «L’incarico della professoressa Folletti - dichiara la direzione del Santa Maria - giunge al termine di un lungo periodo nel quale la professoressa ha coordinato all’interno dell’ospedale la gestione di tutta l’attività di controllo dei dipendenti come medico competente della gestione dell'attività vaccinale. «Ringraziamo la professoressa per il suo impegno e per la sua dedizione al lavoro. L’assegnazione della struttura al dottor Carreras per l’attività di alta specializzazione- continua la direzione- rappresenta il giusto riconoscimento del suo lavoro, che siamo certi proseguirà nel migliore dei modi in collaborazione con i colleghi della cardiologia e dell’emodinamica». «Inoltre – conclude la direzione - l’incarico alla professoressa Folletti, ribadisce la fattiva e costruttiva collaborazione dei professionisti universitari che sono stati e sono determinanti nella gestione dell’emergenza pandemica degli ultimi due anni».