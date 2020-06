Ospedale di Terni, finito il restauro record di Geriatria: si torna al quinto piano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Il ritorno alla normalità dopo l’avventura-disavventura del Covid a mano a mano prende piede. Perché anche se l’emergenza sanitaria non appartiene ancora al passato, fondamentale resta pensare al futuro. Il 24 giugno 2020 all’Ospedale Santa Maria di Terni i pazienti del reparto di Geriatria sono tornati a poter usufruire della sede originaria del quinto piano (ala nord-ovest) della struttura, in seguito ad una serie di lavori di ristrutturazione. Il reparto, dopo il pensionamento della dottoressa Maria Grazia Proietti è gestito dal dottor Carlo Mattioli. In tre giorni il reparto è stato stravolto per tornare ad ospitare i degenti: i lavori effettuati sono stati rimozione e sostituzione del controsoffitto, tinteggiatura e sostituzione dell’illuminazione, anche di emergenza. «Riportando i pazienti nella sede storica del reparto, è stata liberata l’area di lungodegenza al quarto piano che li aveva ospitati durante l’emergenza Covid, dove senza indugi inizieranno i lavori per l’adeguamento dell’impianto elettrico» rendono noto dall’Azienda Ospedaliera. Approfittando di questo evento, il commissario straordinario Andrea Casciari ha voluto ringraziare tutto il personale per il lavoro svolto anche nei momenti più delicati della lotta al Coronavirus.