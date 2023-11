Ospedale di Perugia, il valzer dei primari. Roila lascia Oncologia medica In nove per dirigere Cardiochirurgia. Si pensa al dopo Cavallini

Si gioca la partita dei direttori (primari per farla facile) al Santa Maria della Misericordia. In pensione, dopo 40 anni di carriera, l’oncologo Fausto Roila, si apre la sfida per la successione. Intanto, radio corsia, infila i nomi dei possibili reggenti. Non sarà una battaglia, per carità, non è nello stile. I nomi che vengono dati in pole sono quelli di Anna Maria Mosconi, allieva del professore che ha chiuso la carriera con la casacca degli universitari e quello di Verena De Angelis, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Perugia. Si annunciano tempi lunghetti per far ritrovare alla struttura universitaria (quindi ci sarà il confronto tra il dg De Filippis e il rettore Oliviero)una guida titolare. Il professor Roila è anche direttore della scuola di specializzazione in Oncologia medica dell’Università è autore di circa 700 pubblicazioni nelle più importanti riviste mediche internazionali. «E con un pò di dispiacere - dice Roila - che lascio una struttura nella quale ho iniziato oltre quarant’anni fa la mia attività di medico oncologo ma sono certo che i miei collaboratori e tutto il personale continueranno nella strada da me intrapresa. Strada che ha sempre messo, senza sé e senza ma, il paziente al centro della propria attività clinico assistenziale».

Tempi più stretti, invece, per il nuovo direttore di Cardiochirurgia. C’è una selezione pubblica in atto per trovare il sostituto di Uberto Da Col (guida ospedaliera). Sono nove i candidati che hanno presentato la domanda per guidare la struttura complessa per cinque anni. Si tratta, in rigoroso ordine alfabetico, di Luca Ballore, Marcello Bergonzini, Valentino Borghetti, Gianni Capannini, Riccardo Codecasa, Giuseppe Davoli, Samer Kassem, Giovanni Mariscalco e Alessandro Motta.

Eppoi? Eppoi l’ospedale di Perugia si appresta (a inizio del nuovo anno)a salutare il cardiologo Claudio Cavallini che guida la struttura da ospedaliero. Anche qui già corsa per la successione. Resta cavante, invece, la struttura dipartimentale semplice (fu creata da Gigliola Rosignoli) relativa al responsabile della Pet-tc dopo il pensionamento di Nicodemo Baffa. Il dg De Filipis ha dato l’interim a Massimo Eugenio Dottorini, titolare della Struttura complessa di Medicina nucleare. Incarico utile anche a gestire l’operazione che dovrà portare all’attivazione della nuova Pet-tc dopo mesi di polemiche e stop della vecchia, situazione che costringe i pazienti perugini ai viaggi giornalieri all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno dove c’è una Pet-tc nuova di zecca. Che è come quella che il Santa Maria della Misericordia ha aspettato fino all’ultimo ko della vecchia macchina (18 anni di servizio)prima di dare il via alla staffetta. Radio corsia, in attesa di assetti, sprint e ritocchi, racconta anche di qualche fuga. Addirittura di un addio molto anticipato di un ottimo ortopedico che si appresta (primo dicembre) a lasciare la maglia della sanità pubblica per andare a lavorare con quella privata. Si accettano polemiche.

Intanto l’Azienda ospedaliera perugina ha dato il via libera all’assunzione di 46 infermieri.

Arriveranno a tempo determinato per un anno dopo aver partecipato a una selezione pubblica proprio per quel tipo di incarico a termine.