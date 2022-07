Domenica 31 Luglio 2022, 00:25

La Usl Umbria 2 ha sospeso lo screening mammografico dell'Ospedale di Orvieto, tuttavia nel mese di agosto l'Azienda conta di risolvere il problema mandando in servizio i nuovi radiologi assunti e grazie alla presenza del senologo Gianfranco Lolli dell'Ospedale di Foligno.

A denunciare la situazione di stallo in cui si trova il servizio, ieri, una nota della Cgil Terni ramo Funzione Pubblica che parla di «gestione disastrosa», a rispondere il direttore generale della Usl Umbria 2, Massimo De Fino.

«Siamo di fronte ad una gestione disastrosa della salute pubblica da parte di questa direzione aziendale – afferma la Fp Cgil - parliamo di prevenzione del tumore al seno, il tumore più diffuso nella popolazione femminile. Anche una sola donna che non sarà messa nelle condizioni di salvaguardare la propria salute subirà una violenza dalle stesse istituzioni che dovrebbero proteggerla». «All'Ospedale di Orvieto stiamo assumendo tecnici di radiologia a seguito del concorso effettuato dall'azienda ospedaliera di Terni anche per la Usl Umbria 2 – spiega De Fino - abbiamo avuto un rallentamento per carenze di queste figure ma due sono in arrivo a partire dal mese di agosto e uno di loro verrà destinato a tempo pieno allo screening per la messa a regime dello stesso».

Durissima in ogni caso la presa di posizione del sindacato: «Continua lo smantellamento della Sanità pubblica del territorio di Orvieto e la motivazione è come sempre legata alla mancanza di personale – spiega ancora la Fp Cgil - le donne che risiedono nel territorio orvietano ora per poter esercitare il loro diritto alla salute saranno obbligate a recarsi a Terni o a rivolgersi al privato. Queste opzioni però – continua la Cgil - non sono perseguibili per tutte le donne e per qualcuna la rinuncia al controllo medico risulterà purtroppo una scelta obbligata».

Il sindacato tira le orecchie anche alla politica locale: «Nonostante il silenzio assordante di questi anni – conclude - ci aspettiamo che almeno questa volta la sindaca Tardani e tutta la politica si mobilitino e facciano sentire la propria voce per la difesa del diritto alla salute».

«Proprio perché ci teniamo al percorso diagnostico e clinico – risponde De Fino - abbiamo considerato l'opportunità che venga ad Orvieto il chirurgo senologo Lolli, che ha già dato la propria disponibilità, una volta la settimana a partire dal mese di settembre, per garantire una opportunità di cura di queste problematiche anche all'area orvietana». Il servizio di screening della mammella che fa capo alla Usl Umbria 2, vanta una alta specializzazione per la diagnosi precoce delle patologie mammarie organizzata secondo il sistema "hub & spoke": l'hub ha sede a Foligno, presso l'Ospedale “S. Giovanni Battista”, i centri spoke sono alla Usl Terni, e presso i servizi di Senologia degli ospedali di Spoleto, Narni e Orvieto.