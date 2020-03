Ospedale di Orvieto, due dipendenti positive al Coronavirus

"Due dipendenti dell'Azienda Usl Umbria 2, in servizio non in ambito medico né infermieristico presso l’ospedale "Santa Maria della Stella" di Orvieto sono risultate positive al Covid-19". Lo comunica una nota stampa della stessa Azienda.



"La direzione medica ospedaliera - spiega la nota - in stretto collegamento con il servizio di Igiene e Sanità Pubblica e con il distretto sanitario di Orvieto, ha tempestivamente attivato le misure di sicurezza e tutela della salute previste in questi casi. All'approfondita indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti e all'esecuzione di test per escludere il contagio, si affianca un'importante attività di sorveglianza sanitaria svolta dai servizi di Prevenzione e territoriali. Si è proceduto infine alla disinfezione dei locali secondo le procedure aziendali." © RIPRODUZIONE RISERVATA