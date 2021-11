Mercoledì 3 Novembre 2021, 08:41

AMELIA Chiuso il reparto di Medicina dell'ospedale Santa Maria dei Laici. Interventi di manutenzione e impiantistici fra le cause ufficiali. La notizia arriva dopo mesi difficili, durante i quali nei reparti è entrato in vigore in divieto, tutt'ora attivo, di utilizzare l'acqua del rubinetto a causa di problemi di contaminazione. Risultato, da giugno, per espletare tutte le procedure igienico sanitarie sui pazienti ricoverati, in corsia sono arrivate le bottigliette di acqua minerale.

A questo proposito, a fronte di diverse sollecitazioni sulla questione, nelle scorse settimane la Direzione Sanitaria aveva emesso una nota in cui comunicava una riduzione dei ricoveri nel presidio ospedaliero amerino per consentire lo svolgimento «di lavori di manutenzione improcrastinabili - c'era scritto- e ultimazione degli interventi alla rete idrica». Ieri, invece, la notizia della chiusura totale del reparto, almeno per i prossimi quindici giorni. «Ad Amelia -recita il comunicato diramato dalla Direzione Sanitaria - si stanno ultimando gli interventi di manutenzione ed impiantistici, nel frattempo si è potenziata la dotazione di posti letto a Narni (esclusivamente per consentire la riabilitazione dei pazienti operati lì ndr). Si confida nel ripristino di tutte le attività entro i prossimi quindici giorni». Non è la prima volta, nel giro di poco tempo, che il secondo piano dell'ospedale Santa Maria dei Laici viene sbaraccato per eseguire dei lavori. Già nel novembre 2020, il reparto era stato chiuso per interventi di ristrutturazione. Il cantiere era stato terminato a marzo 2021, annunciando la riapertura della corsia come un tassello importante del piano di riorganizzazione ed efficientamento degli ospedali narnese e amerino, presentato già nel 2019 dalla Direzione Sanitaria, che avrebbe dovuto eliminare i doppioni in favore di servizi complementari.

Contestualmente alla riapertura amerina, era stato chiuso il reparto di Medicina di Narni che, dopo lavori di ristrutturazione, avrebbe dovuto a sua volta trasformarsi in un Reparto di Riabilitazione Neuromotoria in grado di assorbire completamente le degenze attualmente ad Amelia. Questo avrebbe permesso ai pazienti ortopedici di essere operati e di seguire l'iter riabilitativo senza dover cambiare struttura ospedaliera. Un processo, quello della riorganizzazione, che però negli ultimi mesi sembra essersi inceppato a causa delle problematiche strutturali dovute alla vetustà di entrambe le strutture ospedaliere, quella narnese e amerina, che ipotecano il rispetto delle normative sulla sicurezza. Il risultato è che, ad oggi, gli unici reparti di Medicina della Provincia di Terni in grado di accogliere e ricoverare pazienti sono quelli dell'ospedale Santa Maria di Terni e del Santa Maria della Stella di Orvieto.