Anche per Capodanno l'ospedale di Terni non si è fermato, vuoi per chi viene ricoverato in Ostetricia, vuoi per la somministrazione del vaccino anticovid della Pfizer che verrà iniettato a 240 operatori sanitari dell'ospedale di Terni ed anche a quelli di Narni, Amelia e Spoleto oltre che ai dipendenti dell'Usl. Le vaccinazioni continueranno fino al giorno 4, per poi attendere l'arrivo di altre dosi di farmaco della stessa azienda che ha fornite questo primo stock . Il 2021 è cominciato anche con la nascita di una femminuccia, non sempre era successo, a cui è stato dato il nome di Marta, del peso di 3 chili e 750 grammi, venuta alla luce, precisamente alle 13.41 di Capodanno, per la gioia dei genitori Isabella e Michele, mentre l'ultimo nato del 2020 è Karim, venuto alla luce alle 20.30 al reparto di Ostetricia, per la gioia di Cristina Federici e Charif Ban. Il piccolo Karim gode di ottima salute e pesa due chili e 830 grammi. Qualche giorno prima, precisamente giovedì mattina dell'anno scorso, la dipendente ospedaliera, la dottoressa Cecilia Adami del reparto Immunotrasfusionale, è stata la prima dell'intero comprensorio a sottoporsi al vaccino Pfizer. Il secondo richiamo tra 21 giorni. Da quel momento ha preso ufficialmente il via all'ospedale di Terni la vaccinazione che comprende anche i medicie infermieri dell'Usl. Le vaccinazione avvengono presso i Poliambulatori del Santa Maria e viene eseguita da un team già addestrato e collaudato,di cui fanno parte Ilenia Folletti responsabile, dai dottori Gianni Giovannini, Giulia Paolocci, Carlo Vernelli, dagli infermieri Ercole Venturi, Mauro Palego, Francesca Calzuola, Mariano De Persio, Tiziana Silvestri e dall’operatrice sanitaria Donatella Cacciamani.

