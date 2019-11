"Orvieto Winter Dance". Ballerini da tutta Italia per le lezioni di Kledi Kadiu, Alessandra Celentano e Giuliano Peparini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il grande successo dello scorso anno, nella edizione d'esordio, torna al Palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto "Orvieto Winter Dance" Stage. L'evento, in programma nei giorni 29/30 Novembre e 1 Dicembre, sotto la direzione artistica del celebre ballerino Fabrizio Prolli, propone tre intense giornate per una esperienza formativa unica nel suo genere in cui, ballerini provenienti da tutta Italia, isole comprese, seguiranno gli stage di danza guidati da alcuni tra gli insegnanti attualmente più conosciuti e apprezzati.Veronica Peparini, Fabrizio Prolli,e Andrea Scazzi (modern),, Ludmill Cakalli e Anbeta Toromani (classico), Alessio La Padula, Simone Nolasco, Chris McCarthY e Francesco Gammino (contemporaneo), Alessio Gaudino, Mattia Tuzzolino, Adriano Bettinelli, Alice Cimoroni e Orlando Moltoni (Hip Hop), Gabriele Tmon Beddoni e Mattia De Salve (contaminazione) e, infine, Andrea Pacifici (Street Jazz) sono alcuni dei nomi più quotati che saranno a Orvieto nella tre giorni di stage.Si tratta di artisti che hanno coreografato la maggior parte dei successi musicali italiani e internazionali e personaggi già noti al grande pubblico e resi celebri grazie anche alla partecipazione a talent show televisivi.Domenica 1° Dicembre la manifestazione godrà anche della partecipazione straordinaria e in esclusiva nazionale diinsegnante della masterclass advanced di questa edizione di Orvieto Winter Dance. Peparini, infatti, è uno dei registi e coreografi più eclettici e creativi della scena internazionale. La fiducia e la stima dimostrategli dalla società di produzione televisiva a cui fa capo Maria De Filippi, lo porta a curare da anni la direzione artistica di programmi televisivi "Amici" e "Amici Celebrieties", di cui veste anche i panni del giurato.L’esclusività dell’evento, inoltre, è rappresentata dal fatto che la possibilità di partecipare sarà garantita solo ai primi 250 ballerini che hanno presentato richiesta. Saranno ammessi allo stage allievi senza limite di età e ognuno avrà la possibilità di sperimentare in maniera intensiva la propria disciplina preferita.Durante le tre giornate verranno assegnate circa cento borse di studio messe a disposizione dagli insegnanti per i più importanti workshop nazionali e internazionali. Le stesse verranno assegnate durante l’evento agli allievi più meritevoli che sapranno distinguersi per talento, passione e atteggiamento. Due allievi di Owd voleranno a Los Angeles per L.A. Dance Meeting."Orvieto Winter Dance - spiegano i promotori - nasce dalla volontà di regalare a Orvieto una vetrina di prestigio capace di far brillare e dare risonanza a livello nazionale alla città nella sua interezza e sin dallo scorso anno è stata accolta con entusiasmo da cittadini ed operatori commerciali del centro storico disponibili ad applicare delle promozioni ai partecipanti all’evento, ballerini ed accompagnatori."La manifestazione, patrocinata dal Comune di Orvieto è ideata da Egisto Seghetta (Asd Orvieto Fc) e Simone Ermini dell’organizzazione The Fun Asd Orvieto Fc, con l’appoggio di Roberto Lorenzotti e Maurizio Bellagamba (Asd Orvieto Fc) e di Davide Lo Conte, Giulio Biagioli e Stefano Romanini (The Fun), ed è sostenuta da Valerio Stavolo di Deva Connection Web Marketing Comunicazione Offline main sponsor dell’evento.Tutte le informazioni nel sito ufficiale della manifestazione www.orvietowinterdance.it