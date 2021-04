Orvieto, via a due progetti per la valorizzazione delle aree archeologiche della città

Valorizzare i siti archeologici alle pendici della Rupe e renderli maggiormente fruibili per sfruttarne tutte le potenzialità dal punto di vista didattico e turistico. E’ l’obiettivo comune ai due progetti definitivi approvati dalla giunta comunale di Orvieto, riguardanti il recupero e valorizzazione dell’area archeologica periurbana della Necropoli Etrusca del “Crocefisso del Tufo”, redatto dall’architetto Simone Moretti Giani, e la realizzazione delle infrastrutture a servizio della fruibilità dell’Area Archeologica Etrusca di “Campo della Fiera”, redatto dall’architetto Giuseppe De Boni.

APPROFONDIMENTI FILM Monica Bellucci a Orvieto per girare "La Befana vien di notte... IL RECUPERO Recuperato dalla Fondazione "Claudio Faina" di Orvieto il... CULTURA Parte da Orvieto il primo Festival portatile della letteratura per...

Gli interventi, già inseriti nella programmazione 2021 dei lavori pubblici, prevedono un investimento complessivo di 400.000 euro (200mila euro ciascuno) finanziato dalla Strategia dell’Area Interna “Sud-Ovest Orvietano” e dall’Accordo di Programma Quadro riguardante gli “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da considerare e promuovere processi di sviluppo”.

I due progetti saranno ora inviati alla Regione Umbria per l’assegnazione delle risorse che darà il via alla successiva procedura d’appalto dei lavori.

«Riqualificare i nostri importanti siti archeologici, testimonianza della storia millenaria di Orvieto - commenta la sindaca e assessora a Turismo e Cultura, Roberta Tardani - ma soprattutto renderli sempre più fruibili ai visitatori è fondamentale per arricchire l’offerta turistica e l’esperienza di visita della nostra città. In questi mesi in cui Orvieto è stata sotto i riflettori dei media per le sue bellezze storico, artistiche e culturali abbiamo messo in vetrina anche i tesori archeologici di cui possiamo disporre e con la ormai imminente ripresa dell’attività turistica siamo decisi a puntare molto sui percorsi outdoor e di trekking urbano come l’Anello della Rupe che garantisce una vera e propria suggestiva passeggiata nella storia della città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA