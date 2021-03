Orvieto, via all'installazione della telecamere per la videosorveglianza. Rete completata entro aprile 2021

Con l’installazione del primo apparato tecnologico da parte della Società Umbra Control, a partire dal mese di marzo 2021 inizia la fase attuativa del sistema di videosorveglianza nel centro storico di Orvieto.

Martedì 2 e mercoledì 3 marzo sono programmati i lavori di installazione del sistema di videosorveglianza in via della Costituente che, dalle 08:30 alle 17:30, sarà vietata al transito veicolare. Durante tale periodo il varco elettronico per il controllo dei transiti in uscita da Corso Cavour su Piazza della Repubblica sarà disattivato.

I successivi interventi si svolgeranno nelle prossime settimane, il completamento delle rete è previsto entro aprile 2021. Saranno coperte dalle telecamere piazza della Repubblica (lato palazzo comunale), corso Cavour (tratto tra Torre del Moro e piazza Fracassini), via Duomo (tratto tra Torre del Moro e largo Barzini), via Duomo (tratto tra Torre del Maurizio e largo Barzini), piazza Duomo (lato sinistro), piazza del Popolo (lato edificio museo della ceramica)

