Orvieto. Via alle iscrizioni alla 28sima edizione del Torneo Giovanile "Mario Frustalupi"

Fiore all'occhiello delle manifestazioni calcistiche umbre riservate ai giovanissimi, apre le porte alle iscrizioni la 28sima edizione del Torneo Giovanile “Mario Frustalupi”. La manifestazione, organizzata dall'Orvietana Calcio, è dedicata alla memoria del grande calciatore orvietano, scomparso nel 1990, a soli 48 anni, in un tragico incidente stradale.

Mario Frustalupi, dopo i primi calci da bambino dati a Orvieto nell'allora campo di via Roma, esordì in maglia Orvietana nella stagione 1957/1958; in breve tempo arrivò a giocare nelle giovanili della Sampdoria, con la quale esordì in Serie A il 5 maggio 1963. Nel 1970 fu acquistato dall'Inter per sostituire Luis Suárez, a Milano rimase due stagioni prima di venire ceduto alla Lazio dove fu uno degli artefici del primo scudetto laziale. Nel 1975 andò al Cesena, nell'ottobre del 1977 fu ceduto alla Pistoiese.

Nel suo ricordo ogni anno - la manifestazione non ha avuto luogo negli anni della pandemia in cui non fu possibile organizzare nulla - l'Orvietana ne celebra la figura attraverso il Torneo che porta il suo nome. Fino al prossimo 30 aprile le squadre giovanili possono iscriversi alla competizione che avrà luogo a Orvieto dal 29 maggio al 26 giugno sul campo dell'Antistadio “Oscar Achilli” che fa parte degli impianti polisportivi “Luigi Muzi”. A partecipare in questa edizione saranno gli Under 19 (anni 2005-2006), gli Allievi U16(2007), i Giovanissimi U14 (2009), gli Esordienti (2010), i Primi Calci (2014), i Pulcini (2013 e 2012).

(nella foto, di repertorio, il presidente dell'Orvietana Roberto Biagioli e il figlio di Mario Frustalupi, Niccolò)