Orvieto. Vetrya, Microsoft e Tartufi Urbani lanciano l'Ai Challenge per la smart agricolture

Ultimo aggiornamento: 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vetrya, azienda leader nello sviluppo e implementazione di soluzioni e servizi innovativi per i canali di comunicazione e i media digitali, e Microsoft Italia, in collaborazione con Urbani Tartufi, hanno annunciato nei giorni scorsi l’apertura delle iscrizioni all’AI Challenge, iniziativa rivolta a tutti i professionisti di Intelligenza Artificiale finalizzata alla realizzazione di un algoritmo predittivo, che sfrutti tecniche di machine learning, da applicare in campo agricolo per migliorare la qualità del raccolto e incrementare la sostenibilità.Fino al 28 novembre 2019, sul sito aichallenge.vetrya.com , sviluppatori software, data scientist, statistici o operatori agricoli appassionati di tecnologia possono iscriversi alla challenge. Terminate le iscrizioni, i candidati avranno tre mesi di tempo per elaborare un prototipo di modello predittivo in grado di valutare il rendimento di una coltura all’interno di una piantagione con l’obiettivo di offrire agli agricoltori nuove strategie preventive volte a migliorare la qualità e la resa del raccolto. Per la realizzazione della loro soluzione, i partecipanti potranno utilizzare strumenti e materiali di supporto messi a disposizione da Vetrya, Microsoft Italia e Urbani Tartufi: in particolare, durante il periodo di progettazione, grazie alla piattaforma per la collaborazione Microsoft Teams, gli iscritti alla challenge potranno richiedere il supporto di un tutor e partecipare ai webinar mensili, momenti di confronto organizzati per chiarire ulteriori dubbi.Una giuria di esperti, composta da rappresentanti di tutte e tre le aziende coinvolte, valuterà i progetti e sceglierà la soluzione che si sarà distinta per portata innovativa, efficienza e correttezza: ai membri del team vincitore Vetrya riconoscerà un premio in denaro di 3.000 euro, e l’opportunità di realizzare la soluzione proposta tramite un accordo di collaborazione.L’AI Challenge consolida ulteriormente la collaborazione di Microsoft Italia con Vetrya, già partner di Ambizione Italia, programma volto ad accelerare la trasformazione digitale nel nostro Paese, facendo leva sulle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e sulla formazione avanzata. L’iniziativa si avvale della collaborazione di Urbani Tartufi, azienda leader nel mercato del tartufo, che ha messo a disposizione il suo know-how con l’obiettivo di sviluppare strumenti per l’agricoltura sostenibile, nell’ambito del progetto TruffleLand.“La sfida sull’intelligenza artificiale - ha commentato dalla sede di Orvieto, Luca Tomassini, Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Vetrya - è senz’altro una delle più ambiziose della nostra epoca: con questa iniziativa Vetrya intende ribadire la propria intenzione di raccoglierla il più pienamente possibile, confermando la propria vocazione all’innovazione aperta. Una vocazione che in questo caso si traduce, grazie alla partnership consolidata con Microsoft Italia e alla collaborazione con un’eccellenza del Made in Italy come Urbani Tartufi, in un significativo incentivo rivolto ai migliori talenti del nostro Paese per percorrere insieme la strada che sposa tecnologia avanzata e tradizione italiana della qualità. Siamo convinti che fare sistema, valorizzando le capacità e lo spirito di iniziativa dei nostri giovani, sia la maniera migliore per garantire la piena maturazione delle loro competenze e per tradurle nel motore della crescita territoriale e nazionale.”“Siamo orgogliosi di supportare questo progetto d’innovazione per il settore agricolo. È ormai risaputo - spiega Claudia Angelelli, responsabile dell'area tecnica della divisione Partner di Microsoft Italia - come i nuovi trend digitali come l’AI e il Cloud siano una leva di sviluppo per tutti i segmenti di mercato e per l’intero Paese. Puntando sull’innovazione è infatti possibile, non solo recuperare efficienza, ma anche mettere in moto un circolo virtuoso di crescita che coinvolge tutti i settori dell’economia, agricoltura inclusa. Grazie alle nuove tecnologie, è possibile introdurre nel settore agricolo nuove soluzioni capaci di ottimizzare la produzione, ridurre gli sprechi e promuovere uno sviluppo più sostenibile. Siamo sicuri che dall’AI Challenge emergeranno idee all’avanguardia, che contribuiranno a valorizzare le nostre eccellenze del Made-In-Italy e renderci ancora più competitivi”.La partecipazione all’AI Challenge è gratuita. È possibile iscriversi, compilando il form con tutte le informazioni richieste, disponibile al link: https://aichallenge.vetrya.com , entro e non oltre il 28 novembre 2019.