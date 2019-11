Orvieto, Vetrya lancia VialPay la piattaforma per i pagamenti con addebito su credito telefonico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vetrya, gruppo internazionale leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, soluzioni applicative e servizi broadband, lancia da Orvieto, sede del gruppo, l’innovativa piattaforma VialPay® – Blockchain direct carrier billing, grazie alla sottoscrizione di un contratto per la gestione servizi digital payment con Vodafone Global. Il contratto con Vodafone Global, attivo da oggi già in Italia, consentirà a Vetrya di poter estendere i servizi di digital payment VialPay® a tutti i paesi in cui opera la multinazionale di telefonia mobile e fissa attraverso le piattaforme Vodafone Global Payment."VialPay® - spiegano da Vetrya - è una soluzione che consente a partner, produttori di contenuti, gestori di servizi e manifatturiere di device di far pagare facilmente ai propri utenti i servizi con accredito diretto sulla bolletta telefonica con la modalità carrier billing."Nata dall’importante esperienza del gruppo Vetrya nel mercato delle piattaforme digitali, VialPay® (www.vialpay.com) è in grado di garantire pagamenti on line per acquisto di beni e servizi attraverso smartphone, tablet, PC, connect tv, game console e web connessi a reti broadband e ultra broadband mobili e fisse. Oltre ad abilitare la vendita dei servizi, la piattaforma VialPay® punta a consolidare i sistemi di Mobile Payments e Internet pay in ottica cashless, dove semplicità, velocità, user experience e sicurezza sono fondamentali.