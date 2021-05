Vaccinazione over 60, indicazioni utili della Usl per chi non può raggiungere il punto vaccinale di Terni

«Con l’importante obiettivo di concludere, entro il 31 maggio, la vaccinazione anti Covid-19 ai cittadini compresi nella fascia di età 60-69 anni, come da programma della Regione Umbria, è in corso, in questi giorni, una sensibile accelerazione nella somministrazione delle dosi vaccinali.» Così una nota della Usl Umbria 2.

«In tutto il territorio regionale è stata definita una redistribuzione delle quote secondo la disponibilità e le capacità operative dei punti vaccinali territoriali. Gli appuntamenti di alcuni cittadini over 60 di Orvieto e di altri distretti, che hanno dato la propria adesione tramite il portale regionale, sono stati quindi riprogrammati e notificati, tramite sms regionale, nel punto “Casagrande” di Terni, principale hub vaccinale della regione, in grado di garantire oltre 1500 vaccinazioni al giorno.

Tenendo conto delle segnalazioni di vari utenti che hanno rappresentato la difficoltà di spostarsi e con l’intento di favorire i residenti nel distretto di Orvieto che si trovano in tale condizione, viene messa a disposizione una casella di posta elettronica: vaccinocovid.orvieto@uslumbria2.it in cui andranno riportate le proprie generalità e i contatti telefonici, al fine di riprogrammare, dai primi giorni di giugno, la seduta vaccinale nelle postazioni dell’Azienda Usl Umbria 2 di Orvieto e di Fabro Scalo.»



