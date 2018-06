Orvieto, uomo rimane schiacciato sotto al trattore

ORVIETO - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera per soccorrere un uomo che era rimasto schiacciato sotto al trattore in località Osarella. A perdere la vita un di 76 anni che stava lavorando con un mezzo agricolo.

A dare l'allarme la moglie che non lo ha visto tornare a casa.

