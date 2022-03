Orvieto, un “Gelato spaziale” per favorire l’integrazione. Via al concorso per gli studenti delle superiori

Potenziare il livello di conoscenza delle diversità e favorire l’integrazione di ciascun individuo superando limiti e pregiudizi che incidono sulla qualità di vita e sulle pari opportunità, promuovendo l’accettazione, il rispetto e la valorizzazione delle differenze e dell’unicità di ognuno.

Sono questi gli obiettivi del concorso “Gelato spaziale”, un cono gelato, oggetto consueto e alla portata di tutti, trasportato in un ambiente “spaziale”. Un binomio divertente tra ciò che è ordinario e ciò che è estraneo e diverso.

Al concorso, promosso da comitato Cicasco, Fondazione per il Centro studi Città di Orvieto-DigiPass di Orvieto, Cesvol Umbria e Lo sportello del cittadino, possono partecipare singoli studenti, classi o gruppi di studenti di classi diverse delle scuole secondarie di secondo grado.

I ragazzi, sul tema del gelato “spaziale”, realizzeranno uno spot della durata massima di trenta secondi.

«Le opere - spiegano i promotori - devono essere in grado di favorire l’integrazione di ciascun individuo, superando limiti e pregiudizi che incidono sulla qualità di vita e sulle pari opportunità, attraverso l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali. Nelle classi la presenza di alunni con disabilità certificata è una realtà variegata, come la presenza di allievi con disturbi specifici dell’apprendimento, con situazioni psicosociali o familiari problematiche, ragazzi con comportamenti complessi da gestire o figli di cittadini di nazionalità non italiana. La continua e incessante ricerca di qualità dell’inclusione è, in realtà, la ricerca di una qualità del fare scuola quotidiano per tutti gli alunni».

I singoli studenti, i gruppi o le classi che intendono partecipare al concorso dovranno consegnare gli elaborati su supporto digitale al DigiPass Orvieto, entro e non oltre il 30 aprile.

Info per partecipare: Cesvol Umbria, sportello Orvieto 0763 302348 o orvieto@cesvolumbria.org