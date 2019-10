Orvieto, un arresto per lesioni personali e minaccia aggravata

Lesioni personali e minaccia aggravata sono i capi di imputazione per i quali un cittadino 45enne, residente a Arezzo, ma di fatto domiciliato a Orvieto, è stato tratto in arresto dai militari della locale Stazione Carabinieri nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre scorso.



All'uomo, ritenuto colpevole a causa del proprio coinvolgimento, qualche tempo fa, in una rissa avvenuta in un comune dell’aretino, per sedare la quale erano dovute intervenire le forze dell’ordine, è stato notificato un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo.

Rintracciato nella città del Duomo, è stato fermato e arrestato e si trova associato presso la casa di reclusione di Orvieto a disposizione della autorità giudiziaria di compentenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA