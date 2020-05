Orvieto, un altro contagio. Risultato positivo Covid un paziente ricoverato a Terni

Dopo giorni in cui a Orvieto si è contato solo guariti, è tornato a muoversi anche il numero dei copntagi che salgono a 59 dall'inizio dell'epidemia. "All'ospedale di Terni - riferisce una nota dell'Azienda Ospedaliera - è stata completata la sorveglianza su tutti i pazienti e gli operatori dell'area dove operavano i due sanitari risultati positivi al Covid-19 lo scorso weekend (9-10 maggio). Dai tamponi orofaringei eseguiti sono risultati positivi due pazienti, uno di Orvieto e uno proveniente da fuori regione, che sono stati subito trasferiti nel reparto di malattie infettive e che rientrano nei nuovi casi positivi registrati dalla Regione Umbria nell'aggiornamento delle ore 8 del 12 maggio.

Il bollettino regionale odierno comprende anche un terzo paziente positivo già ricoverato in area Covid, che era risultato positivo, ma che in realtà si è già negativizzato al primo tampone di controllo."





