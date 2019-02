Orvieto, ubriaco alla guida semina il panico nel centro storico: denunciato 50enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Ubriaco alla guida semina il panico per le vie della Rupe e provoca un incidente. Aveva un tasso alcolemico di cinque volte superiore al limite consentito il 50enne orvietano fermato e denunciato dalla polizia dopo aver provocato un incidente nel centro storico di Orvieto nel pomeriggio di martedì. L'uomo è andato a sbattere contro un’altra auto che sopraggiungeva in direzione opposta in via Roma ma, fortunatamente, al di là dei danni, non ci sono state conseguenze per i conducenti dei due mezzi.Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Volante del commissariato di Orvieto. Gli agenti, dopo essersi accertati delle condizioni di salute delle due persone coinvolte nell’incidente, hanno accompagnato in ospedale il cinquantenne orvietano e qui sanitari hanno riscontrato un tasso alcolemico nel sangue di cinque volte superiore al tasso massimo consentito dalla legge. Nel corso dei successivi accertamenti è stato poi appurato che, oltre a circolare per le vie del centro storico in stato di ebbrezza, il 50enne era alla guida di un’automobile senza copertura assicurativa e senza revisione. Tutto questo ha fatto scattare il ritiro della patente, il sequestro della macchina, una multa da mille euro e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.